4تك من جزيرة ريونيون: تقنيات لحماية شواطئ الجزيرة من هجمات أسماك القرش

نزور جزيرة ريونيون الواقعة في المحيط الهندي لأول مرة في 4تك للتعرف على التقنيات المحلية المستخدمة لدراسة الطبيعة.

أثناء زيارتها إلى جزيرة ريونيون، تعرفت داليا حيدر على قصة الطفل إليو الذى قضى نتيجة هجوم أسماك القرش على الجزيرة.

إليو أحد ضحايا 29 حادث هجوم لأسماك القرش في الجزيرة منذ عام 2011.

وتطلع داليا على التقنيات المطبقة لحماية شواطئ الجزيرة من هجمات أسماك القرش.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/S3CHloU51Cc

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