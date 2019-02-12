4تك من جزيرة ريونيون: تقنيات مختلفة لدراسة البركان على الجزيرة

نزور جزيرة ريونيون الواقعة في المحيط الهندي لأول مرة في 4تك للتعرف على التقنيات المحلية المستخدمة لدراسة الطبيعة.

يعد بركان ريونيون من أكثر المعالم المثيرة على الجزيرة لأنه من أكثر البراكين حول العالم نشاطاً.

يزور أنيس القديحي هذا البركان ويتعرف على التقنيات المستخدمة لمراقبته ودراسته.

يعرض البرنامج كل سبت 17:30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب أنيس القديحي على تويتر: AneesBBC@

رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/AP45p6Hu-Hg

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