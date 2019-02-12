4تك من جزيرة ريونيون: مرصد فلكي فريد من نوعه لقياس نسب الغازات في الغلاف الجوي

نزور جزيرة ريونيون الواقعة في المحيط الهندي لأول مرة في 4تك للتعرف على التقنيات المحلية المستخدمة لدراسة الطبيعة.

زار نسيم رمضان مرصد "مايدو" وهو أحد أكثر المراصد تطوراً في العالم.

تكلم نسيم مع العلماء للتعرف أكثر على تقنيات لا توجد إلا بالمرصد.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب نسيم رمضان على تويتر: NassimBBC@

رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/PFp5DWrpQ2s

للمزيد من الفيديوهات زوروا صفحتنا http://www.bbc.com/arabic/media

اشترك في بي بي سي http://bit.ly/BBCNewsArabic