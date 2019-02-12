4تك من جزيرة ريونوين: مرصد فلكي فريد من نوعه لقياس نسب الغازات في الغلاف الجوي
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4تك من جزيرة ريونيون: مرصد فلكي فريد من نوعه لقياس نسب الغازات في الغلاف الجوي

  • 12 فبراير/ شباط 2019

نزور جزيرة ريونيون الواقعة في المحيط الهندي لأول مرة في 4تك للتعرف على التقنيات المحلية المستخدمة لدراسة الطبيعة.

زار نسيم رمضان مرصد "مايدو" وهو أحد أكثر المراصد تطوراً في العالم.

تكلم نسيم مع العلماء للتعرف أكثر على تقنيات لا توجد إلا بالمرصد.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب نسيم رمضان على تويتر: NassimBBC@

رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/PFp5DWrpQ2s

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