الطلاق يكسر العلاقة ويرهق الجيب

ما زالت الصحافة العالمية تتناول تبعات وتوقعات ما بعد إعلان طلاق مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس Jeff Bezos، وزوجتِه الروائية ماكينزي اللذين ربطتهما زيجة استمرت خمسة وعشرين عاماً وتقترب ثروتهما معا من 140 مليار دولار ما يعني أن هذا الطلاق قد يصبح الأغلى في التاريخ. بعيدا عن المشاهير فإن الطلاق المكلف مشكلة يواجهها الأشخاص العاديون أيضا مثل فريد من الجزائر الذي اضطر إلى الاستدانة لتسديد تكاليفه، ما حجمها؟ وكم يكلف الطلاق في الجزائر؟ سألته بسمة كراشة.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو فريد من الجزائر اضطر إلى الاستدانة لتسديد تكاليف الزواج

ماذا عن المرأة المطلقة؟ هل تتحمل نفس التكاليف؟ وما هي الظروف التي تحدد قيمتها؟ هذا ما سنعرفه من تجربة سلافة وهي سيدة سورية مقيمة في لندن، سجل زواجها في سوريا وكان عليها أن تذهب إلى بلدها للحصول على الطلاق من هناك أو أن تحصل على طلاق شرعي في بريطانيا ثم تتقدم بطلب التطليق من المحاكم البريطانية، فماذا اختارت؟ لنستمع إلى تجربتها في حديثها إلى بسمة كراشة.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو سلافة سيدة سورية مقيمة في لندن

تكاليف الطلاق أصبحت هاجسا لكثيرين، وقد عرض لها الباحث الاقتصادي الدكتور حمدي حناوي في دراسة حول الطلاق في مصر أجراها سنة 2008. تحدثت إليه بسمة كراشة وسألته عن اكثر ما يسبب ارتفاع تكاليف الطلاق في مصر.