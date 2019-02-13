إكسترا التلفزيوني: صور الحياة والموت في زمن الحرب

في حلقة جديدة من إكسترا التلفزيوني، نستعرض صور الحرب وكيف يعيش الناس يوماً بيوم تحت الخطر؟ وما هو الأثر النفسي للحرب عليهم؟ وكيف توثّق عدسة الكاميرا لحظات الموت والحياة في ظل الحرب؟

المصور نبيل إسماعيل مصور ميداني منذ أكثر ثلاثة عقود ملاحقاً حروب المنطقة بكاميرته لتغطيتها ونقل صور الدمار في كل من حروب لبنان ومصر واليمن والعراق وغيرها.

تذهب كاميرا بي بي سي إكسترا إلى اليمن وترافق المصور الصحفي وليد القَدَسي الذي ينقل صور الحرب الدائرة هناك بقدم واحدة بعد أن تعرض لقذيفة فقد على إثرها قدمه اليسرى ولا تزال الكاميرا بين يديه تنقل ما يجري من أحداث ومواجهات دامية.

ويستعرض المصور ماهر الموّنس في تغطية الحرب السورية المستمرة منذ ثماني سنوات وتعرّضه للخطف، كما يستضيف فريق البرنامج المصور اليمني يحيى السواري الذي حمل الكاميرا لنقل الواقع اليمني، وحمل السلاح أيضاً ليعود ويتخلى عنه.

فماذا تحمل معك لو أجبرتك الحرب على الفرار من منزلك؟