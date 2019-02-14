عيد الحب لم يعد حصراً على العاشقين

لأول مرة يُتوقع أن يتجاوز معدل الإنفاق في يوم عيد الحب في الولايات المتحدة العشرين مليار دولار رغم انخفاض عدد المهتمين بالاحتفال بهذه المناسبة.

مؤسسة NATIONAL RETAIL FEDERATION أو الرابطة الوطنية للمحال التجارية تقول إن ارتفاع نسبة المبيعات يعود إلى أن مفهوم عيد الحب لم يعد يقتصر على العاشقين بل صار يشمل مجموعات أوسع كأفراد العائلة والأصدقاء. وتشير توقعات الرابطة إلى أن أكثر من نصف البالغين في الولايات المتحدة يخططون للاحتفال بعيد الحب هذه السنة وهي تقديرات أقل بحوالي 10% مقارنة بالعقد السابق.

المزيد في تقرير مراسلة بي بي سي إكسترا في الولايات المتحدة فرح يسري.