" بلا قيود" مع محمد الأسباط المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين

أوضح محمد الأسباط أن السودانيين على دراية بأن اسقاط نظام البشير الذي استمر لثلاثين عاما، لن يكون بالأمر الهيّن ولكنهم مستمرين في مسيرتهم. ووصف الأسباط النظام بانه في حالة غيبوبة حيث لا يرى في هذه الثورة الشعبية ما يهدده مشيرا الى أن رصيد النظام الأخلاقي والسياسي وفيما يتعلق بمصداقيته أصبح يساوي صفرا . وأضاف المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين أن النظام ليس لديه اي سلاح لمواجهة القوى الشعبية سوى إطلاق الرصاص واعتقال الشرفاء وتعذيبهم حتى الموت في السجون.

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