آلة تحلل صخور المريخ

تواصل وكالة الفضاء الامريكية ناسا مهماتها الفضائية في اكتشاف أعماق كوكب المريخ وتزويدنا بصور ومعلومات جديدة عن الكوكب الاحمر. قبل أشهر زار نسيم رمضان مركز غودارد التابع لناسا وشاهد نسخة مطابقة لآلة تدعى سام تلعب دورا هاما في تحليل عينات الصخور على سطح المريخ .الآلة بحجم فرن المايكرويف لكنها عبارة عن مختبر متكامل.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب نسيم رمضان على تويتر: NassimBBC@

رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/PFp5DWrpQ2s

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