تقنيات دمج أنظمة الاتمتة مع الابتكارات اللوجستية

من جامعة ووريك التي تشتهر بمركز التصنيع الدولي أو ما يعرف ب (IMC) تتعرف داليا حيدر على تقنيات دمج أنظمة الأتمتة مع الإبتكارات اللوجستية, كإنتاج عربات ذاتية التحكم لنقل مكونات التصنيع و التشغيل بهدف زيادة القيمة المضافة للإنتاج.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/S3CHloU51Cc

للمزيد من الفيديوهات زوروا صفحتنا http://www.bbc.com/arabic/media

اشترك في بي بي سي http://bit.ly/BBCNewsArabic