تقنيات دمج أنظمة الاتمتة مع الابتكارات اللوجستية

من جامعة ووريك التي تشتهر بمركز التصنيع الدولي أو ما يعرف ب (IMC) تتعرف داليا حيدر على تقنيات دمج أنظمة الأتمتة مع الإبتكارات اللوجستية, كإنتاج عربات ذاتية التحكم لنقل مكونات التصنيع و التشغيل بهدف زيادة القيمة المضافة للإنتاج.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@
حساب داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@
رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/S3CHloU51Cc
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