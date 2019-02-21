تقنيات للكشف عن المدن المغمورة تحت الماء

يقوم علماء الجيوفيزياء في جامعة St Andrews في اسكتلندا باعادة تخيل الحياة التي كانت سائدة في مناطق مغمورة بالبحار حاليا وكانت في وقت سابق أراض يابسة. أنيس القديحي يلتقي بعلماء يجرون مسوحات بالسونار ويأخذون عينات لإعادة تخيل حياة البشر والحيوانات وطبيعة النباتات التي كانت سائدة في تلك المناطق.

يعرض البرنامج كل سبت 17:30 بتوقيت غرينتش.

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حساب أنيس القديحي على تويتر: AneesBBC@

رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/AP45p6Hu-Hg

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