إكسترا في أسبوع مع محرك الدمى السعودي عمار الصبان
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إكسترا في أسبوع مع محرك الدمى السعودي عمار الصبان

  • 16 فبراير/ شباط 2019

ضيف إكسترا في أسبوع هذا السبت هو عمار الصبان، مدير محتوى إبداعي ومحرك دمى سعودي.

تحدثنا معه عن رأيه حول تأثير الدمى في حياة الأطفال، كما ناقشنا معه علاقته بالإذاعة وكيف احتفل بعيد الحب مع عائلته وموضوعات أخرى منوعة.