إكسترا في أسبوع مع محرك الدمى السعودي عمار الصبان

ضيف إكسترا في أسبوع هذا السبت هو عمار الصبان، مدير محتوى إبداعي ومحرك دمى سعودي.

تحدثنا معه عن رأيه حول تأثير الدمى في حياة الأطفال، كما ناقشنا معه علاقته بالإذاعة وكيف احتفل بعيد الحب مع عائلته وموضوعات أخرى منوعة.