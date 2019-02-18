البيع الإلكتروني يهدد المتاجر التقليدية في الأردن

يعتبر بعض الأردنيين التسوق عبر الإنترنت وسيلة موفرة للوقت والجهد والمال، وهي الوسيلة التي يعتبرها أصحاب المحال التجارية التقليدية لبيع الملابس والأحذية مقارعة غير عادلة لهم تسببت في اضطرار عدد من التجار إلى إغلاق محلاتهم.

الحكومة الأردنية كانت قد قررت قبل سنوات رفع سقف إعفاء الطرود الشخصية من الضرائب والجمارك إلى 150 ديناراً، الأمر الذي ساهم في تشجيع الأردنيين على التسوق الإلكتروني.

ومع تنامي الشراء عبر الإنترنت أعلنت غرفة التجارة الأردنية اعتراضها على تسهيلات الحكومة للمتبضعين إلكترونياً كون الأمر إلى تدهور القطاع التجاري في البلاد حسب رأيها.

المزيد في تقرير الصحفي من الأردن محمد عدنان.