الأم العاملة وتحدي التوازن بين الأسرة والمهنة.

هل تستطيع الأمهات العاملات خلق نوع من التوازن بين حياتهن الأسرية والمهنية مع خفض نسبة التوتر والإجهاد؟

دراسة طبية بريطانية حديثة وجدت أن نسبة التوتر والإجهاد ترتفع عند أمهات الطفل الواحد العاملات بدوام كامل بنسبة ثمانية عشر في المئة. وتقفز هذه النسبة إلى أربعين في المئة عند الأمهات العاملات في نفس الظروف إذا كان لديهن طفلان.

بسمة كراشة تحدثت إلى الدكتورة نهى عبد العزيز وهي طبيبة أشعة وأم لطفلين في الخامسة والنصف وسنتين ونصف وزوجة طبيب مختص في جراحة المخ والأعصاب وسألتها أولا: هل مواجهة حاجات الأسرة مسؤولية بينها وبين زوجها؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو نهى الدكتورة نهى عبد العزيز طبيبة أشعة وأم لطفلين في الخامسة والنصف وسنتين ونصف

بسمة كراشة تحدثت إلى المختص في علم النفس هشام عبد الخالق وسألته أولا ماهي العوامل التي تتسبب في إجهاد الأم العاملة وتقف وراء قلقها؟