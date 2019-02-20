إكسترا التلفزيوني: السياحة الداخلية في البلدان العربية

تمتلك البلدان العربية بيئة سياحية غنية بالمعالم الطبيعية، تساهم في اقتصادات الدول وفي تلاقي الثقافات والشعوب ما يدفع في كسر الصور النمطية.

في هذه الحلقة من إكسترا التلفزيوني نلقي الضوء على مبادرات شبابية لدعم السياحة الداخلية وكيف يمكن للسياحة أن تشكّل أداة لتعزيز الحوار وحل النزاعات وبناء السلام.

تستضيف الحلقة عمر سمرة صاحب مبادرة "درب سيناء" لدعم السياحة بمصر وتحديداً السياحة القَبَلية في شبه جزيرة سيناء. الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي فاطمة وريا تلقي الضوء على مقوّمات السياحة في الصومال وتتحدث عن تجربتها في الترويج لبلدها على الخارطة السياحية وسعيها لكسر الصورة الرائجة في الإعلام عن الصومال.

أما المدوّن اللبناني أنطوني رحيل، وصاحب مبادرة "سوق الأكل"، فيقدّم على طريقته في مطبخ استديو البرنامج تجربته في الترويج للسياحة ولكن من خلال الأكلات الشعبية.

كما تذهب كاميرا بي بي سي إكسترا للسعودية وتوثق معبر القوافل الأثري وجهود تنشيط السياحة الداخلية في المملكة. كما تجول كاميرا البرنامج في جنوب العراق وترافق المجموعات السياحية في جولاتهم للتعرف على المعالم البيئية والتقليدية.