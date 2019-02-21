"دنيانا": الإتحاد الأفريقي... طموحات أم تحديات؟

في الحلقة الأخيرة من سلسلة حلقات تونس، يناقش "دنيانا" هذا الأسبوع الدور الذي تقوم به منظمة الإتحاد الأفريقي في منطقة المغرب العربي وشمال أفريقيا. تطرح الحلقة أسئلة حول دور هذا الإتحاد وقدرته على جمع شعوب مختلفة تحت مظلة واحدة، التحديات التي يواجهها في ظل الواقع الذي تعيشه المنطقة. وهل فشل الإتحاد في تحقيق الأهداف التي وضعها عند التأسيس؟ في "دنيانا" أيضا نناقش موضوع المرأة، مكانتها الإقتصادية والإجتماعية. ماذا تحقق على هذا الصعيد؟ أين أصبحت المرأة المغاربية اليوم؟ وأي مناصب تبوأت؟

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة شادية فهيم عميد كلية الآداب والإنسانيات في الجامعة البريطانية من مصر، حورية بن سعيد باي كاتبة صحفية من الجزائر، نجوى الرمحي ناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل من ليبيا، حبيبة مجري مديرة الإعلام والإتصال سابقا في الإتحاد الأفريقي من تونس، وحنان زبيس ناشطة وكاتبة صحفية من تونس.

دنيانا" الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش على التلفزيون والساعة الحادية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت غرينيتش على الإذاعة".