تسريع تشخيص مرض السل لإنقاذ مليون مصاب سنويا

يفقد حوالي مليون إنسان حياته سنويا بسبب مرض السل، ما يجعله حتى الآن أحد أكبر أسباب الوفيات من الأمراض المعدية. أنيس القديحي يزور جامعة St Andrews في اسكتنلدا ليعرفنا على مشروع يتيح للأطباء تشخيص الإصابة بالمرض ومراقبة تطور العلاج خلال ساعات من أخذ العينات من المرضى عوضا عن فترة تصل الى شهر حاليا.

يعرض البرنامج كل سبت 17:30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب أنيس القديحي على تويتر: AneesBBC@

رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/AP45p6Hu-Hg

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