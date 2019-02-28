زيارة لمركز غودارد - ناسا

هذا الأسبوع يزور نسيم رمضان مركز غودارد التابع لوكالة ناسا والذي يضم الكثير من التقنيات الخاصة بمرصد هابل أحد أهم المراصد الفلكية التي أطلاقتها ناسا في تاريخها الطويل باكتشاف الفضاء.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب نسيم رمضان على تويتر: NassimBBC@

رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/PFp5DWrpQ2s

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