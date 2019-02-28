مختبر لتصميم مجسّات أجهزة تخطيط القلب

جامعة مانشستر هي إحدى أكبر جامعات بريطانيا وأهمها في الأبحاث المتعلقة بعلم المواد المتقدمة. داليا حيدر زارت أحد مختبرات معهد هنري رويز في الجامعة لتعرفنا على كيفية تصميم مجسّات أجهزة تخطيط القلب او ال ECG بحسب كل مريض, وطباعتها باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/S3CHloU51Cc

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