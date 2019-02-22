"بلا قيود" مع ألدار خليل مسؤول العلاقات الخارجية لحركة المجتمع الديمقراطي

أكد ألدار خليل مسؤول العلاقات الخارجية لحركة المجتمع الديمقراطي ، بأن أمال أكراد سورية هو بناء سورية ديمقراطية وأن حل القضية الكردية سيكون سورياً- سورياً ضمن الجغرافيا السورية، وهذا لا يعني التحالف مع النظام السوري حسب قوله. ورداً على التهديد الأمريكي بسحب السلاح من الأكراد في حال تخاطبهم مع النظام السوري أفاد بأن تحالف الأكراد مع القوى الدولية بني على أساس محاربة ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية الذي اقترب القضاء عليه على حد وصفه، مؤكدا أن لا مجال لتدخل أي أجندات خارجية في القضية الكردية.

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