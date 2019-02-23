إكسترا في أسبوع مع أخصائية الإرشاد النفسي سناء عيسى
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إكسترا في أسبوع مع أخصائية الإرشاد النفسي سناء عيسى

  • 23 فبراير/ شباط 2019

ضيفة إكسترا في أسبوع هذا السبت هي أخصائية الإرشاد النفسي وصاحبة أكاديمية السنا للتربية بالحب سناء عيسى.تحدثنا معها عن مفهوم التربية بالحب الذي تقدمه من خلال أكاديميتها، كما ناقشنا المصاعب التي تواجهها كأم عاملة ورأيها في كيفية توعية الأطفال لمخاطر التحرش وموضوعات أخرى منوعة.

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