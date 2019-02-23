إكسترا في أسبوع مع أخصائية الإرشاد النفسي سناء عيسى

ضيفة إكسترا في أسبوع هذا السبت هي أخصائية الإرشاد النفسي وصاحبة أكاديمية السنا للتربية بالحب سناء عيسى.تحدثنا معها عن مفهوم التربية بالحب الذي تقدمه من خلال أكاديميتها، كما ناقشنا المصاعب التي تواجهها كأم عاملة ورأيها في كيفية توعية الأطفال لمخاطر التحرش وموضوعات أخرى منوعة.