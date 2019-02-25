القانون العشائري هل هو بديل للقوانين المدنية؟

أصدرت محكمة جنايات محافظة ميسان في الجنوب الشرقي من العراق قبل أيام حكما بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً بحق شخص أدين بارتكاب ما يعرف محلياً بالدكة العشائرية.

وكانت المحاكم العراقية قد بدأت بمتابعة مرتكبي الدكة العشائرية وفق قانون مكافحة الإرهاب وذلك بعد أن أقر مجلس القضاء الأعلى بالتعاون مع وزارة الداخلية العراقية إدراجها في قائمة الجرائم الإرهابية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

والدكة العشائرية هي قيام عدد من الأفراد ينتمون إلى قبيلة معينة بالقدوم إلى منزل أشخاص ينتمون إلى قبيلة اخرى وإطلاق النار كتحذير شديد اللهجة يستهدف دفع أفراد القبيلة الأخرى إلى الجلوس والتفاوض لتسوية أي خلاف وفقاً للقانون العشائري.

المزيد في تقرير مراسلنا في العراق أحمد فاضل.