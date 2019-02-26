إكسترا التلفزيوني: أعراض الإدمان السلوكي وسبل علاجه

تتعدد أشكال الإدمان عند الأشخاص، وإذا كان من السهل تشخيص الإدمان على الكحوليات أو المقامرة، فمن الصعب ملاحظة وتعريف الإدمان على سلوك محدد أو عادة معينة.

نناقش، في حلقة بي بي سي إكسترا، أشكالاً مختلفة من الإدمان السلوكي، حيث نستضيف الناشط على مواقع التواصل محمد القطان للحديث عن إدمانه على السرية والأفلام الإباحية وكيف تمكّن من التخلص من الإدمان على هذه العادة، وسعيه لنشر الوعي بمخاطر هذا النوع من الإدمان السلوكي بين الشباب العربي. كما تستعرض الحلقة أعراض الإدمان على السرقة من خلال تجربة شاب أدمن على هذه العادة لسنوات طويلة.

وللإضاءة على الجوانب النفسية وسبل العلاج، يستضيف فريق البرنامج مدير وحدة الطب النفسي الداخلي في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فريد طليع ومديرة قسم الإدمان في مستشفى بهمان الدكتورة نِهاد سنان.

تذهب كاميرا بي بي سي إكسترا للسعودية وتوثق إحدى حالات الإدمان على الطعام، كما ترافق إحدى المدمنات على التسوّق.