"المشهد" مع زياد عيتاني

فوجئ بعناصر جهاز أمني يلقون القبض عليه، دخل غرفة التحقيق، تعرّض للتعذيب، وخرج متهمّاً بالتعاون مع جهاز الموساد الإسرائيلي...بعد أشهر على توقيفه، أُعيد فتح الملف، ليتبيّن أن التهمة كانت مفبركة.

يروي زياد عيتاني ل"المشهد" قصّة توقيفه وفبركة تهمة تعامله مع الموساد الإسرائيلي، يستعيد المشهد منذ لحظة القبض عليه، تهديده وتعذيبه وسجنه، إلى أن أفرج عنه بعد إثبات براءته وإثبات فبركة التهمة الموجهة إليه.

زياد عيتاني ممثّل وكاتب مسرحي اهتمّ بتوثيق ذاكرة بيروت وتحولاتها السياسية والإجتماعية التي عرفتها هذه المدينة، من خلال الأعمال المسرحية.

ويعود مع "المشهد" بذاكرته الى ما شهده من أحداث في بيروت، شكّلت وعيه السياسي، كالإجتياح الإسرائيلي والجوّ السياسي السائد في المنزل.

جدّه الكاتب والمخرج محمد شامل وقريبه الكاتب والممثل الكوميدي شوشو، في هذا الجو الفني والمسرحي نشأ زياد عيتاني.

من أعماله المسرحية: "طريق الجديدة"، "بيروت فوق الشجرة"، و"ما طلّت كوليت" العمل المسرحي الذي روى من خلاله قضية فبركة تهمة التعامل مع إسرائيل وسجنه وتعذيبه.

"المشهد" مع جيزال خوري

الإثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش