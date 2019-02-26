الواجبات المدرسية... بين مؤيد ورافض

مضى شهر على تطبيق قرار وزارة التربية والتعليم الفلسطينية القاضي بإلغاء الواجبات المدرسية المنزلية للطلبة في الضفة الغربية من الصف الأول وحتى الصف الرابع الأساسي. وما زالت النقاشات مستمرة بين اولياء الامور والمعلمين والتربويين حول الجدوى منه، لا سيما بعد شكوى عدد من المعلمين من أن إلغاء الواجب يضع عبئاً إضافياً عليهم أثناء الحصة الدراسية. كما أن الأهالي متخوفون من تراجع مستوى الطلبة على الرغم من الارتياح العام لتخفيف القرار من الضغط والتوتر في المنزل بعد العودة من المدرسة.

مراسلة إكسترا في رام الله منار المدني استطلعت آراء الأهالي والطلاب والتربويين حول قرار إلغاء الواجبات المدرسية المنزلية وأعدت التقرير التالي....