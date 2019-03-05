في هذا التقرير تأخذنا داليا حيدر في زيارة لمعهد هنري رويز في جامعة مانشستر في بريطانيا لنتطلع على استخدامات الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال الطب الحيوي ودورها في تشخيص بعض الأمراض.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/XcZK0T2MdJk

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