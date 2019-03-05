في هذا التقرير تأخذنا داليا حيدر في زيارة لمعهد هنري رويز في جامعة مانشستر في بريطانيا لنتطلع على استخدامات الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال الطب الحيوي ودورها في تشخيص بعض الأمراض.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@
حساب داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@
رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/XcZK0T2MdJk
للمزيد من الفيديوهات زوروا صفحتنا http://www.bbc.com/arabic/media
اشترك في بي بي سي http://bit.ly/BBCNewsArabic