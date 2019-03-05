استخدامات الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال الطب الحيوي
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استخدامات الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال الطب الحيوي

  • 5 مارس/ آذار 2019

في هذا التقرير تأخذنا داليا حيدر في زيارة لمعهد هنري رويز في جامعة مانشستر في بريطانيا لنتطلع على استخدامات الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال الطب الحيوي ودورها في تشخيص بعض الأمراض.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/XcZK0T2MdJk

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