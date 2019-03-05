تصميم أثاث على طريقة لعبة الليغو

للشركات الناشئة مكان دائم معنا في برنامج 4تك، وهذا الأسبوع يدعوكم نسيم رمضان لمرافقته إلى بيروت التي تشهد حركة نشطة في هذا المجال.

"موديو" هي شركة أسسها زوجان يعشقان الهندسة والتصميم ومن خلالها يمكن تصميم أثاث شبيه بتركيب لعبة الليغو.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب نسيم رمضان على تويتر: NassimBBC@

رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/xUp9PwNB5Lg

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