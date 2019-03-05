في وقفة جديدة لأنيس القديحي في جامعة سانت أندروز يعرفنا في حلقة هذا الأسبوع على كيفية استخدام العلماء الليزر لتشخيص مرض الزهايمر ودراسة القلب والتعرف على الاطعمة والمشروبات المغشوشة.

يتم من خلال الليزر التعرف على خواص مكونات المادة قيد البحث.

يعرض البرنامج كل سبت 17:30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب أنيس القديحي على تويتر: AneesBBC@

رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/Tjkw4LRU_30

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