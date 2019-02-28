"دنيانا": التغيير يعني الفوضى؟

برزت في الآونة الأخيرة أحزاب جديدة في الساحة العربية. بعضها وصل إلى مواقع القرار وبعضها الآخر يسعى. في "دنيانا" هذا الأسبوع نتحدث عن دور الأحزاب في العالم العربي سواء تلك التقليدية منها أم الجديدة. هل كثرة الأحزاب يعني ترسيخ مفهوم الديمقراطية؟ وهل الأحزاب الجديدة وضعت وراءها أخطاء الأحزاب التقليدية كتكريس الوراثة وغياب الشفافية والالتزام بفكر تقليدي و"مؤدلج"؟ ونتوقف عند دور الشباب في الانخراط في الأحزاب العربية. لماذا هناك عزوف في صفوفهم؟ هل لأنهم فقدوا ثقتهم بالأنظمة الحاكمة؟ في "دنيانا" أيضا نتحدث عن “فوبيا” الربيع العربي. هل التغيير يعني الفوضى؟ وهل بات الخوف من المطالبة في التغيير أشبه بالفوبيا؟

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة سلوى سعد عضو سابق في الحزب الشيوعي اللبناني ومقاتلة سابقة في الحرب اللبنانية، أميرة عبد الرحمن أستاذة جامعية من السودان، سعاد القوسامي حجي عضو المكتب السياسي لحركة النهضة من تونس، ونبال سلوم ناشطة مدنية من سوريا. كما يشارك في الحلقة طلاب من جنسيات عربية مختلفة.

دنيانا" الجمعة الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش وعند الساعة الحادية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت غرينيتش على راديو ال بي بي سي".