إكسترا التلفزيوني: ماذا لو امتلكت قوة "خارقة"؟

في حلقة مميزة شارك في تقديمها مع فريق البرنامج ولكن من على كرسيه المتحرّك، المذيع أنس مطاوع، نستعرض في الحديث القوى والقدرات الاستثنائية، وماذا يعني أن تمتلك مثل هذه القوة؟

تبدأ الحلقة بمواجهة في سرعة الحفظ بين الضيف يحيى راسين، بطل الجزائر والعرب لعامين متتالين في الذاكرة، وبين مقدم البرنامج سيف الدين الرباعي. ويقدم ضيف البرنامج كيفية تطوير قدرات الإنسان في الحفظ. أما الدكتور والباحث تميم سليمان، مدير قسم الطب في منظمة "الباحثون السوريون"، فيسلّط الضوء على أسباب هذه الظواهر، والتي يطلق عليها صفة "استثنائية" وليس خارقة.

كاميرا بي بي سي إكسترا تجول مجدداً في أنحاء الوطن العربي، وتلحظ قدرات مميزة لشباب عرب من الجزائر ومصر وفلسطين. ويبقى السؤال، هل يولد الإنسان بقدرات خارقة ام أنه يكتسبها؟ وما هو التفسير العلمي لهذه الظواهر؟