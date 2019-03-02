ضيف إكسترا في أسبوع الروائي المصري وحيد الطويلة

نستعرض مع ضيفنا التحديات التي واجهها عندما انتقل للإقامة في تونس ولماذا اختار الحديث عن الفلسطينيين في روايته "باب الليل"؟ كما سنناقش رأيه في تأثير الجوائز الأدبية على الأدب والأدباء. هل هجر فن القصة؟ وأي علاقة تربطه بالمقاهي؟ إضافة إلى موضوعات أخرى منوعة.
ضيف إكسترا في أسبوع هو الروائي والقاص المصري وحيد الطويلة
- 2 مارس/ آذار 2019
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