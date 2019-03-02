ضيف إكسترا في أسبوع الروائي المصري وحيد الطويلة
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ضيف إكسترا في أسبوع هو الروائي والقاص المصري وحيد الطويلة

  • 2 مارس/ آذار 2019

نستعرض مع ضيفنا التحديات التي واجهها عندما انتقل للإقامة في تونس ولماذا اختار الحديث عن الفلسطينيين في روايته "باب الليل"؟ كما سنناقش رأيه في تأثير الجوائز الأدبية على الأدب والأدباء. هل هجر فن القصة؟ وأي علاقة تربطه بالمقاهي؟ إضافة إلى موضوعات أخرى منوعة.