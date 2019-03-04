إكسترا التلفزيوني: الرياضة بين العشق والتعصب

الرياضة شغف لدى جميع شعوب العالم. ولكنها تتحول أحياناً لتعصب ووسيلة صراع في سياسات الدول وكذلك الاقتصاد. في حلقة رياضية نلقي الضوء على أشكال التعصب الرياضي لدى الشباب العربي.

تنطلق حلقة بي بي سي إكسترا التلفزيوني مع كل من جورج شلهوب، مسؤول لجان كرة السلة للجمهور في نادي الحكمة اللبناني، ورواد مطر وهما من مؤسسي "ثورة الوفاء" لأنطوان شويري رئيس النادي السابق.

كما تذهب كاميرا البرنامج إلى مصر، حيث غالباً ما يلتهب الحماس لدى جماهير فريقي الزمالك والأهلي. وترافق كاميرا بي بي سي إكسترا حبَّ مغربي، مصاب بمرض التوحّد، لفريق "الرجاء".

وفي خلال الحلقة، يستقبل فريق البرنامج الاستاذ في الجامعة الأمريكية في بيروت "دانيال ريك" ليلقي الضوء على تداخل السياسة والطائفية في الرياضة اللبنانية وأيضاً استخدام الرياضة كسلاح في التوترات السياسية خصوصاً في الخليج بين قطر من جهة والإمارات والسعودية من جهة أخرى. أما الصحافي الرياضي المغربي أسامة بن عبدالله فيستعرض أسباب التنافس بين الجماهير الرياضية العربية.

ومن خلال اتصال فيديو مع اللاعب في فريق "الرجاء" المغربي محسن ياجور نناقش تجربته في الانتقال بين الرجاء وغريمه فريق الوداد البيضاوي.