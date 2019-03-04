السيارة والسائق... من يخدم الآخر؟

أظهر مسح أجرته جمعية صناعة السيارات الأيرلندية أن حوالي سبعة وثلاثين في المئة من السائقين يشرفون على صيانة سياراتهم بأنفسهم، بينما تعتمد الأغلبية على "ميكانيكيّ" لتصليحها.

الأشخاص الذين يفضلون صيانة سياراتهم بأنفسهم أخبروا القائمين على المسح أنهم يهتمون بشكل أساسي بالحفاظ على نسبة الهواء في العجلات وإضافة المزيد من سائل تنظيف النوافذ. فما هي أبرز الأعطال التي تواجه أصحاب السيارات؟

محمد مطر اتصل بياسر الكريم وهو صاحب ورشة في لندن لتصليح وصيانة السيارات

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو ياسر الكريم وهو صاحب ورشة في لندن لتصليح وصيانة السيارات

وللتعرف على علاقة السائقين بسياراتهم تحدثت منال جوهر مع بهاء الصرايرة الذي اعترف لها أنه لا يهتم بسيارته على الإطلاق

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو هاء الصرايرة الذي اعترف لها إنه لا يهتم بسيارته على الإطلاق

أما ميساء علاف فقد قالت لمنال جوهر إنها تعتني بسيارتها و لكن إلى أي مدى؟