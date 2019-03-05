مشجعين الفرق الرياضية
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كنزي محمود استطلعت آراء بعض عشاق كرة القدم حول الفرق التي يشجعونها و هل ينتقل الولاء بإنتقال اللاعبين؟

  • 5 مارس/ آذار 2019