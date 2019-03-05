نادي ليفربول أم محمد صلاح؟

تعرض اللاعب محمد صلاح لانتقادات حادة من بعض جماهير ناديه الإنجليزي ليفربول. وذهب آخرون إلى المطالبة بإسقاطه من النادي بعد تعادله دون أهداف مع نادي افارتون ما سمح لنادي مانشستر سيتي بإحتلال الصدارة لحمل لقب الدوري الممتاز.

لكن لاعبين من نادي ليفربول أكدوا أن فريقهم سيقاتل حتى النهاية للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. والجدير بالذكر أن شعبية نادي ليفربول ازدادت في العالم العربي بعد أن لمع نجم محمد صلاح . فهل ولاء المشجعين هو للفريق أم للاعبهم المفضل؟

ما الذي يدفع أحدهم إلى تشجيع فريق ما؟ كنزي محمود سألت خلدون الشيخ الصحفي الرياضي في جريدة القدس العربي اللندنيةو استطلعت آراء بعض عشاق كرة القدم حول الفرق التي يشجعونها و هل ينتقل الولاء بإنتقال اللاعبين؟