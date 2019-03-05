" بلا قيود" مع بلقاسم ساحلي أمين عام حزب التحالف الوطني الجمهوري في الجزائر
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ساحلي: عهدة بوتفليقة ستكون إصلاحية لتعميق الإصلاحات

  • 5 مارس/ آذار 2019

قال بلقاسم ساحلي أمين عام حزب التحالف الوطني الجمهوري في الجزائر إن مسألة صحة الرئيس بوتفليقة قد تم تجاوزها في انتخابات عام 2014 وأن الاحتكام إلى الإرادة الشعبية ينبغي أن يكون من خلال صندوق الانتخابات. وأعرب ساحلي عن مخاوفه من استغلال الحراك في الجزائر من بعض الأطراف السياسية الداخلية أو الخارجية في إطار استنساخ ثورات الربيع العربي في البلاد. وأكد أنه في حال فوز بوتفليقة بثقة الشعب ستكون العهدة عهدة إصلاحية لتعميق الإصلاحات وستكون انتقالية بمفهوم الانتقال السلس بين الأجيال المتعاقبة.

برنامج "بلا قيود" يوم الأربعاء الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثه خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .