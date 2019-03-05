" بلا قيود" مع بلقاسم ساحلي أمين عام حزب التحالف الوطني الجمهوري في الجزائر

قال بلقاسم ساحلي أمين عام حزب التحالف الوطني الجمهوري في الجزائر إن مسألة صحة الرئيس بوتفليقة قد تم تجاوزها في انتخابات عام 2014 وأن الاحتكام إلى الإرادة الشعبية ينبغي أن يكون من خلال صندوق الانتخابات. وأعرب ساحلي عن مخاوفه من استغلال الحراك في الجزائر من بعض الأطراف السياسية الداخلية أو الخارجية في إطار استنساخ ثورات الربيع العربي في البلاد. وأكد أنه في حال فوز بوتفليقة بثقة الشعب ستكون العهدة عهدة إصلاحية لتعميق الإصلاحات وستكون انتقالية بمفهوم الانتقال السلس بين الأجيال المتعاقبة.

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