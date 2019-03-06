إكسترا التلفزيوني: عندما يصبح النظام الغذائي خطراً

في سلسلة من الحلقات، يتناول بي بي سي إكسترا التلفزيوني العادات الغذائية وأشكال الحمية مع ضيوف مميزين من مختلف الدول العربية. فما هو النظام الغذائي الذي تفضله؟

فريق البرنامج يستكشف الطرق الغذائية المختلفة لدى الشباب العربي، ويستوضح من الإعلامي والكوميدي باسم يوسف الطريقة التي يعتمدها منذ أكثر من خمس سنوات في نظام "whole food plant based diet". أما أخصائية التغذية غوى صليبي فتستعرض الأشكال المختلفة من الحمية الغذائية، وخطر بعض الأطعمة التي يتناولها الإنسان بشكل يومي أحياناً.

كما يستقبل فريق البرنامج في الاستديو الشيف والمدونة السعودية بدور السليم، التي تعتمد المشتقات الحيوانية في الطبخ . في المقابل، المدونة في مجال الطهي ندى البرشومي من مصر ترفض استخدام أي مشتقات حيوانية وتعتمد على النظام النباتي فقط في الطبخ.

في الحلقة المقبلة، والتي تبث مساء الخميس ٧ مارس ٢٠١٩، يستكمل فريق بي بي سي إكسترا التلفزيوني النقاش مع تحديات ومفاجآت في طرق الأكل مع ضيوف البرنامج.