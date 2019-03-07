الثامن من مارس/آذار هو اليوم العالمي للمرأة، الذي ارتبطت قصته ببدايات نضال المرأة الأمريكية العاملة أوائل القرن العشرين لتحسين ظروفها و من ثم المطالبة بحقوق سياسية و اقتصادية. عمل النساء في ذلك الزمن كان شاقاً ومقتصراً على المصانع.

أما اليوم وبفضل وسائل التواصل الاجتماعي يمكن لشابة لم تتجاوز الواحدة و العشرين أن تصبح مليارديرة يتابعها أكثر من مائة وثمانية عشرين مليون شخص على موقع إنستغرام.

هذا ما حققته الأمريكية كايلي جينير Kylie Jenner إحدى أشهر نجمات وسائل التواصل الاجتماعي والتي منحتها مجلة فوربس Forbes لقب أصغر مليارديرة عصامية في التاريخ حيث نجحت في جمع ثروة تقدر بحوالي مليار دولار من مستحضرات التجميل الخاصة بها.

وكان تقرير سابق لموقع entrepreneur قد ذكر أن السيدات هن الأشهر على مواقع التواصل. آلاء نبيل التقت بعدد من مشاهير وسائل التواصل في مصر وسألتهم عن كيفية كسب المال من خلال التأثير على الاخرين؟