إكسترا التلفزيوني: باسم يوسف و"السحسح" في مواجهة غذائية

في الحلقة الثانية من سلسلة حلقات يتناولها برنامج إكسترا التلفزيوني حول النظم الغذائية، نستكمل الحوار مع الإعلامي والكوميدي باسم يوسف حول النظام الغذائي النباتي.

هل تتخيل أن يأكل شخص واحد خروفاً كاملاً يزن ٢٢ كيلوغراماً؟ هذا ما فعله الشاب السعودي حسين سلام، المعروف بـ"السحس" وأحد مشاهير تحديات الأكل في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما المدونة ميرا الحايك والتي تعتمد نظاماً غذائياً لا يحتوي على أي مكوّن حيواني، فتعتبر هذا الأمر "توحشاً".

مع أو ضد، تتحاور الأفكار والبطون في خلال الحلقة بين مؤيد ومعارض على طاولة استديو البرنامج. يستطلع باسم يوسف آراء شريحة من الشباب العربي في النظام الغذائي، فهل يتمكن من إقناعهم بالنظام الذي يدعو إليه والمسمّى "whole food plant based diet"؟

لمشاهدة الجزء الأول مع باسم يوسف عن النظام الغذائي النباتي الرجاء زيارة هذا الرابط