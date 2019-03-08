"المشهد" مع فيفي عبده

تحية كاريوكا قالت عنها "هذه خليفتي".

"الرقص الشرقي" أو الرقص "البلدي" فنّ بدأ مع الفراعنة في مصر، وكوّن جزءاً من ثقافة البلد وحضارته رغم استمرار رفض شريحة واسعة من المجتمع المصري لهذه المهنة. لم تكتف الراقصة في مصر بالظهور في الكباريهات أو المسارح وحفلات الزفاف، بل دخلت الى عالم السينما والدراما، وأحياناً عالم السياسة.

تأخذنا فيفي عبده الى عالم الرقص في مصر، تستعيد البدايات من قرارها احتراف الرقص وردّة فعل الأهل الى نظرة المجتمع لها كراقصة. تتذكر مع "المشهد" أول مبلغ قبضته كراقصة ولماذا رقصت بالثوب الفلاحي التقليدي الذي ميّزها عن غيرها من الراقصات. وتقول ل “المشهد" إن تحية كاريوكا قالت عنها "هذه خليفتي".

تعود فيفي عبده الى البداية السينمائية من خلال دورها في فيلم "الرسالة" التاريخي العالمي للمخرج الراحل مصطفى العقاد، وإلى مهرجان "كان" السينمائي عام 1997 حين مثّلت مصر بملابس كليوباترا وخطفت الأضواء على السجادة الحمراء.

استطاعت فيفي أن تتواصل أيضاً مع الجيل الجديد من خلال اقتحامها مواقع التواصل الإجتماعي وهي تحظى اليوم بمتابعة الملايين.

فيفي عبده من أكثر الراقصات في مصر شهرةً، تنتمي الى الجيل الذي خلف تحية كاريوكا، سامية جمال ونجوى فؤاد... بدأت مسيرتها في الرقص في بداية السبعينات، وأصبحت نجمة على الشاشة المصرية أيضاً، في رصيدها العشرات من الأعمال السينمائية والدرامية.