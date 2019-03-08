"دنيانا": من أين لك هذا أيها المسؤول؟

في مطلع كل عام يصدر مؤشر مدركات الفساد عن منظمة الشفافية الدولية؛ هذا المؤشر الذي يظهر عاما بعد عام تعثر جهود الدول في مكافحة هذه الأزمة. في "دنيانا" هذا الأسبوع نطرح ملف الفساد في العالم العربي وتحديدا الفساد السياسي، خاصة وأن الدول العربية تأتي دائما في ذيل القائمة. نتوقف عند قوانين الإرث غير المشروع، هل هي مطبقة؟ وهل من يحاسب أو يسأل المسؤول: “من أين لك هذا؟”. في المحور الثاني من النقاش نطرح قضية جديدة ومنتشرة بكثرة في بعض الدول العربية كالجزائر والمغرب ومصر وغيرها من الدول ألا وهي الرشوة الجنسية. ما هو هذا المصطلح الذي بتنا نسمع عنه كثيرا في الآونة الأخيرة؟ وماذا يعني أن نرتشي الجنس بدلا من المال؟ ونتوقف في الحلقة مع حالتين من المغرب تعرضتا لهذا النوع من الابتزاز.

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة كندة حتر المستشارة الاقليمية للمنطقة العربية في منظمة الشفافية الدولية من الأردن، يسرى مقدم منسقة المشاريع في منظمة أنا يقظ من تونس، بسمة الأوقاتي أستاذ مساعد في العلاقات الدولية والعلوم السياسية من العراق. بالإضافة إلى مصباح مجذوب عضو مجلس إدارة جمعية لا فساد من لبنان، ونعيمة بن واكريم ناشطة حقوقية وعضو المكتب التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية من المغرب.

دنيانا" الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش على بي بي سي عربي والساعة الحادية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت غرينيتش على الراديو".