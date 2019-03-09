زياد الرحباني في مقابلة خاصة مع لإكسترا
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زياد الرحباني: أحضر لعمل فني جديد مع حازم شاهين من فرقة "اسكندريلا"

  • 9 مارس/ آذار 2019

زياد الرحباني الذي أحيا أول حفل له في لندن هذا الأسبوع تحدث إلينا عن طفولته وموسيقاه ورأيه فيما يدور في بلده والمنطقة من أحداث.

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