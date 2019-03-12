يتفق كثيرون بأن للموسيقى تأثير كبير على النفس البشرية والحالة النفسية التي يمر بها الإنسان.

في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الأمريكية في جبيل بشمال لبنان، طور باحثون نظام كومبيوتر يعمل على استخراج الأحاسيس والمشاعر الإنسانية بواسطة نظام ذكاء اصطناعي، ويهتم بتأليف مقطوعات موسيقية مذهلة يصعب تمييزها عن الأداء البشري في الموسيقى.

زار نسيم رمضان الجامعة واطلع على هذا النظام.

يعرض البرنامج كل سبت 17:30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب نسيم رمضان على تويتر: NassimBBC@

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