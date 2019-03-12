يزور أنيس القديحي معهد إم أي تي ( MIT) الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية ويلتقي بمبتكر عربي عمل على مشروع لابتكار تقنية تتيح التواصل اللاسلكي المباشر بين أي جهة تعمل تحت الماء و فوق الماء.

هذا العمل يهدف مثلاًإالى سرعة العثور على حطام الطائرات في قعر الماء.

يعرض البرنامج كل سبت 17:30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب أنيس القديحي على تويتر: AneesBBC@

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