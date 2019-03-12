يزور أنيس القديحي معهد إم أي تي ( MIT) الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية ويلتقي بمبتكر عربي عمل على مشروع لابتكار تقنية تتيح التواصل اللاسلكي المباشر بين أي جهة تعمل تحت الماء و فوق الماء.
هذا العمل يهدف مثلاًإالى سرعة العثور على حطام الطائرات في قعر الماء.
يعرض البرنامج كل سبت 17:30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@
حساب أنيس القديحي على تويتر: AneesBBC@
للمزيد من الفيديوهات زوروا صفحتنا http://www.bbc.com/arabic/media
اشترك في بي بي سي http://bit.ly/BBCNewsArabic