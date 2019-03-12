تتشابه الإجراءات الأمنية في المطارات حول العالم بشكل كبير رغم اختلاف مستوى هذه الإجراءات بحسب كل دولة وأيضاً التقنيات المستخدمة في ذلك.

لكن بعض المطارات بدأت باستخدام المسح ثلاثي الأبعاد للحقائب وتمييز كل ما بداخلها فقط عن طريق الصور دون الحاجة لفتحها.

داليا حيدر زارت مطور التقنية في جامعة مانشستر واختبرت تلك التقنية.

يعرض البرنامج كل سبت 17:30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

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