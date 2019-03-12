تكنولوجيا المسح ثلاثي الأبعاد تكشف محتويات الحقائب دون الحاجة لفتحها
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تقنية المسح ثلاثي الأبعاد التي تكشف محتويات الحقائب وهي مقفلة

  • 12 مارس/ آذار 2019

تتشابه الإجراءات الأمنية في المطارات حول العالم بشكل كبير رغم اختلاف مستوى هذه الإجراءات بحسب كل دولة وأيضاً التقنيات المستخدمة في ذلك.

لكن بعض المطارات بدأت باستخدام المسح ثلاثي الأبعاد للحقائب وتمييز كل ما بداخلها فقط عن طريق الصور دون الحاجة لفتحها.

داليا حيدر زارت مطور التقنية في جامعة مانشستر واختبرت تلك التقنية.

يعرض البرنامج كل سبت 17:30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

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