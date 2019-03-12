نجمة الفيلم الأمريكي " المرأة الخارقة " هي من أبرز من انتقدوا تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامينحول أوضاع الأقلية العربية في إسرائيل.وقالت الممثلة الإسرائيلية على انستغرام "أحِبب لجارك ما تحب لنفسك"، تعليقا على جدل حول دور الأحزاب العربية في الانتخابات المقبلة.

وأثار نتنياهو ضجة عندما قال إن إسرائيل: "ليست دولة لجميع مواطنيها"، في إشارة إلى العرب الذين يمثلون حوالي 20 في المئة من سكان البلاد. هل فاجئت غال غادوت، التي قاطعت عدد من الدول العربية عرض فيلمها المرأة الخارقة، الإسرائليين بتعليقها هذا؟ و هل يؤثر المشاهير على السياسية في إسرائيل؟ أسئلة وجهها محمد مطر لجاكي خوري ، الصحفي في جريدة هآرتز الإسرائيلية.