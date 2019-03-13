إكسترا التلفزيوني: المرأة العربية متعلمة ولكن ليست عاملة!

الثامن من شهر مارس من كل عام، يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي على أمل أن تصل إلى المساواة مع الرجل في جميع المجالات يوماً ما. ولكن لا يزال هذا الأمل بعيد المنال، خصوصاً في الدول العربية.

في حلقة جديدة من بي بي سي إكسترا، نلقي الضوء على وضع المرأة في مكان العمل. فهل المرأة العاملة في مجتمعاتنا تنال ذات التقدير الذي يناله الرجل العامل؟ وهل ينظر إليهما على قدم المساواة؟

تشير أرقام تقارير دولية عدة إلى معدلات تعليم المرأة في الدول العربية ارتفعت بشكل كبير، لدرجة أنها تجاوزت معدلات تعليم الرجل، دون أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات التوظيف بالنسبة للمرأة.

وتعد مشاركة المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في سوق العمل الأسوأ عالمياً بحسب تقارير البنك الدولي السنوية.

ومع تغير الذهنيات المستمر، كيف يُنظر إلى المرأة التي تختار مهن أو وظائف غير اعتيادية في مجتمعها؟ تشاركنا الحوار كل من الناشطة الحقوقية ناي الراعي من لبنان، وسيدة الأعمال فاطمة بنت سيد محمد الفيل من موريتانيا، والناشطة والشاعرة الجزائرية زوليخة طاهر.

تذهب كاميرا بي بي سي إكسترا، إلى سلطنة عمان، ومصر، وجزر القمر، والجزائر، لتلقي الضوء على واقع المرأة العاملة في هذه الدول العربية.