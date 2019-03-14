أهالي مناطق الأهوار في العراق متحمسون لاستقبال السياح هذا الموسم، خصوصاً بعد أن أنعشت السيول والأمطار أراضيها التي كانت تعاني من الجفاف.

هذه الأهوار هي عبارة عن مسطحات مائية تحيط بها مساحات خضراء و تغطي مجموعة من الأراضي المنخفضة جنوبي العراق، وتقع هذه المسطحات بين مدن العمارة والناصرية والبصرة.

ومؤخراً دعا محافظ ميسان علي دواي إلى إصدار قرار من مجلس الوزراء لاعتبار الأهوار محمية طبيعية من أجل حمايتها من الصيد الجائر وإيجاد آليات لتنظيم عمليات الدخول والخروج من وإلى هذه المناطق. كما كشف المحافظ أيضاً عن فرص استثمارية لتطويرها وتشجيع السياحة فيها.

فما الذي يمكن أن يراه الزائرُ هناك؟ المزيد في تقرير الصحافي من العراق أحمد كريم الذي زار إحدى مناطق الأهوار في محافظة ميسان جنوب العراق