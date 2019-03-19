كيف يصلح رواد الفضاء أعطال الأقمار الصناعية؟

ما هي الأدوات التي يستخدمها رواد الفضاء لإصلاح أي أعطال قد تطرأ على الأقمار الصناعية؟

وكيف تختلف تلك عن الأدوات التي تستخدم على الأرض؟

من مقر ناسا في ولاية ماريلاند الأمريكية يحاول نسيم رمضان إجابة هذه الأسئلة.

يعرض البرنامج كل سبت 17:30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب نسيم رمضان على تويتر: NassimBBC@

رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/ttD5gVD-Yok

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