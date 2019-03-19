يحاول العلماء في بريطانيا اعتماد تقنيات جديدة للتخفيف من مخاطر العمليات الجراحية للقلب من خلال إجراء مسح مقطعي لعضلة القلب وطباعته بصورة ثلاثية الأبعاد.

يتم ذلك ليفهم الجراحون بدقة مكان توضع خلايا محددة ويتمكنوا بالتالي من إجراء جراحة دقيقة بالحد الأدنى من المخاطر.

دالياحيدر زارت مخابر جامعة مانشستر لتعرفنا على تفاصيل هذه التقنية و تطبيقاتها.

يعرض البرنامج كل سبت 17:30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو: BBC4Tech@

حساب داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/fDmBTJ4g1WE

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