روبوتات صغيرة بحجم الخلية الواحدة فقط

من الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد من معهد "إم أي تي" الشهير، نتعرف على باحث يطور روبوتات متناهية الصغربحجم الخلية الواحدة فقط.

تحتوي هذه الروبوتات على ذاكرة بسعة بت واحد وقادرة استشعار وجود بعض المواد في الهواء ما يتيح للعلماء استخدامها لمراقبة انابيب النفط مثلاً أو التأكد من عدم وجود تسرب للغازات السامة في الهواء.

زار أنيس القديحي المعهد والتقى بمطور الروبوتات.

يعرض البرنامج كل سبت 17:30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب أنيس القديحي على تويتر: AneesBBC@

رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/Y1VJ5Zxt4Tk

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